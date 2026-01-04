Chiusa in casa minacciata e umiliata | donna denuncia il compagno violento e lo fa arrestare
Una donna di Catania ha denunciato il proprio compagno, responsabile di ripetuti maltrattamenti e minacce. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, già sottoposto a misure restrittive. L’episodio evidenzia l'importanza di denunciare ogni forma di violenza domestica per garantire la sicurezza e il rispetto delle persone coinvolte.
I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un uomo di 30 anni, residente a Misterbianco, già sottoposto a misure restrittive, ritenuto responsabile di gravi e reiterati maltrattamenti in ambito familiare.L’intervento dei militari è scaturito dalla denuncia della compagna. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
