Chiusa in casa minacciata e umiliata | donna denuncia il compagno violento e lo fa arrestare

Una donna di Catania ha denunciato il proprio compagno, responsabile di ripetuti maltrattamenti e minacce. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, già sottoposto a misure restrittive. L’episodio evidenzia l'importanza di denunciare ogni forma di violenza domestica per garantire la sicurezza e il rispetto delle persone coinvolte.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.