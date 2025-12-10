Avellino | visite mediche specialistiche gratuite per tutta la comunità

L'8 dicembre 2025, presso l'Istituto Amatucci di Avellino, si terranno visite mediche specialistiche gratuite per tutta la comunità. L'evento, programmato per il 20 e 21 dicembre, è dedicato alla memoria del Dr., offrendo un'occasione di prevenzione e assistenza sanitaria accessibile a tutti.

Il 20 e 21 dicembre 2025, l'Istituto Amatucci di Avellino ospiterà un evento dedicato alla memoria del Dr. Gennaro Bellizzi, figura eminente nel panorama medico locale. In sua memoria, si terranno visite mediche specialistiche gratuite, un'iniziativa promossa dall'Associazione di Promozione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Roberto Insigne all'Avellino: visite mediche a Villa Stuart - Roberto Insigne torna all'Avellino dopo dieci anni: visite mediche a Villa Stuart per l'attaccante, che è pronto a mettersi a disposizione di Biancolino nel ritiro a Rivisondoli. Riporta ilmattino.it

Visite mediche immediate e consulenze telefoniche gratuite: inaugurato il Centro Angiolini - Un gruppo di imprenditori ha riaperto lo storico polo sanitario di via Angiolini, in zona piazza del Mercato Nuovo. Scrive lanazione.it

Natale in Abbazia 2025 Dal 12 al 14 dicembre, l’atmosfera natalizia prende vita tra mercatini, spettacoli, concerti, show cooking, visite guidate del Fai Avellino e laboratori per tutte le età! E per rendere tutto ancora più magico...una splendida giostra d - facebook.com Vai su Facebook