Cev Cup sfida ?ód?-Chieri Antunovic | Settimana decisiva per il nostro percorso
La CEV Cup vede una sfida importante tra le squadre di Chieri e Sródka, con Antunovic che definisce questa settimana cruciale per il cammino della sua squadra. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni cercano di consolidare le proprie chance di avanzare nel torneo. Le tensioni sono alte, e gli allenatori preparano strategie per superare l’avversario. I tifosi attendono con ansia il risultato, che potrebbe cambiare le sorti della competizione. La sfida si gioca in un palazzetto pieno di entusiasmo.
Una competizione di alto livello si svolge tra polonia e italia nel corso di questa settimana, coinvolgendo due squadre di grande prestigio nel panorama della pallavolo europea. La partita di andata rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, che si stanno preparando con impegno per conquistare un passaggio fondamentale nel torneo. La sfida, che si terrà in territorio polacco, promette spettacolo e intensità, con un'attenzione particolare ai dettagli tecnici e tattici delle protagoniste. Il confronto si svolgerà nella Sport Arena di Lódz, in Polonia, il giovedì 19 febbraio alle ore 17:30. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Chieri vola ai quarti di Cev Cup femminile, sfiderà il Budowlani ?ód?Chieri vola ai quarti di finale della Cev Cup femminile.
Cev Cup: Chieri batte il Bielsko-Biala e va ai quartiSpirito e socie bissano il successo dell'andata imponendosi 3-0 (25-13; 25-20; 25-21). Ora le piemontesi sono attese dalla sfida con un’altra squadra polacca, la PGE Grot Budowlani ?ód? ... corrieredellosport.it
Gas Sales si rituffa in Coppa Cev, martedì sfida in Polonia contro Jastrzebski WegielGas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiuso il capitolo della Coppa Italia dopo la maratona di due ore di gioco con Trento, si rituffa in Europa. Neppure ... piacenzasera.it
CEV Challenge Cup | Comunicato Allianz Milano al Cloud Per il ritorno con il Norwid che vale la semifinale Leggi il comunicato sul sito powervolleymilano.it/news/2025/chal… #AllianzMilano #PowervolleyMilano #CEVChallengeCupM x.com
Gas Sales Bluenergy Piacenza batte JSW Jastrzebski Wegiel 3-1 Colpo esterno pesantissimo per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si impone in Polonia nella gara di andata dei Play Off di CEV Cup, superando JSW Jastrzebski Wegiel in quattro set e facebook