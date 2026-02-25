Chieri vince 3-0 contro ?ód? e vola in semifinale di CEV Cup

la real Mutua Fenera chieri’76 prosegue la sua marcia europea assicurandosi l’accesso alle semifinali della coppa cev grazie a una vittoria dominante contro il pge budowlani lodz. dopo la vittoria per 3-1 nell’andata, le biancoblù hanno completato il passaggio del turno conquistando i restanti tre set nel ritorno, consolidando una prestazione collettiva strutturata e priva di flessioni. la qualificazione apre la strada a una semifinale competitiva contro una formazione tedesca, in un percorso che conferma la solidità mostrata durante la serie. la serie ha visto una gestione equilibrata dell’azione, con lodz avanti nelle fasi iniziali dei singoli set e chieri’76 capaci di rimontare e prendere vantaggio nel momento chiave. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

