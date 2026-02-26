Chiara Ferragni Elodie e Benedetta Porcaroli | look a confronto alla Milano Fashion Week 2026

Durante la Milano Fashion Week 2026, le protagoniste sono state Chiara Ferragni, Elodie e Benedetta Porcaroli, ognuna con il proprio stile. Le tre hanno attirato l’attenzione con look distinti, puntando su dettagli e tendenze recenti. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti nel mondo della moda e delle celebrità.

Continua la corsa alle sfilate, con la Milano Fashion Week 2026 nel suo vivo: la più attesa della giornata? Senza ombra di dubbio quella di Prada. Miuccia Prada e Raf Simons hanno intitolato la collezione dedicata al prossimo autunnoinverno Inside Prada, nel tentativo di sottolineare il ruolo centrale della storia della maison anche nella moda corrente. È stato il tema del fashion show, però, a stupire. Al centro della scena c’era il concetto di complessità: “questa collezione riflette la complessità della vita e la complessità intrinseca delle donne. Volevamo esprimere in modo fondamentale queste infinite possibilità”, ha spiegato la stilista. 🔗 Leggi su Dilei.it

