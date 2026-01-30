Torna in passerella Chiara Ferragni, che ha conquistato la scena alla Fashion Week di Parigi. La influencer e imprenditrice italiana ha attirato l’attenzione con il suo stile e la sua presenza, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo della moda. La sua partecipazione ha fatto parlare gli addetti ai lavori e i fan, pronti a seguire ogni suo passo durante gli eventi parigini.

In questi giorni Chiara Ferragni è volata a Parigi in occasione della tradizionale Fashion Week. L’influencer ha così condiviso sui social alcuni scatti del suo viaggio, apparendo in splendida forma. Il 2026 è iniziato a raffica per Chiara Ferragni. Qualche giorno fa si è infatti chiuso il procedimento giudiziario che ha coinvolto l’imprenditrice digitale, accusata di truffa aggravata. L’influencer è stata così prosciolta e finalmente, dopo due anni non semplici, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Poco a poco così la Ferragni ha iniziato a riprendere in mano la sua vita e la sua carriera e proprio di recente è arrivata una grande opportunità professionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chiara Ferragni is back! È lei la protagonista della Fashion Week di Parigi

Approfondimenti su Chiara Ferragni Parigi

Chiara Ferragni si presenta alla Fashion Week di Parigi dopo il recente proscioglimento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Chiara Ferragni Parigi

Argomenti discussi: Trend 2016-2026, sui social si torna indietro di 10 anni. Da Valentina Ferragni e Fedez a Kylie Jenner e Meghan Markle: tutti i ricordi...; Chiara Ferragni è il nuovo volto della campagna GUESS Primavera/Estate 2026.

Chiara Ferragni e il ritorno all’Alta Moda: la rinascita passa per la pelle e l’oroDopo il proscioglimento giudiziario, l’imprenditrice digitale riappare nel front row di Schiaparelli con un look che sembra un messaggio in codice ... iodonna.it

Chiara Ferragni torna alle sfilate dopo il Pandoro Gate: il significato nascosto del suo lookChiara Ferragni torna alla Fashion Week di Parigi dopo la sentenza sul Pandoro Gate: il significato nascosto dietro il look Schiaparelli. donnaglamour.it

A darle l’ispirazione è stata mamma Marina Di Guardo. Cosa ha ereditato Chiara Ferragni dalla madre, un gesto simbolico e ricco di significato - facebook.com facebook

Sei cose che voglio dire su Chiara Ferragni e la fine del Pandorogate. selvaggialucarelli.substack.com/p/sei-cose-che… x.com