Chiara Ferragni alla Fashion Week di Parigi dopo il processo | il look in pelle nasconde segreti

Chiara Ferragni si presenta alla Fashion Week di Parigi dopo il recente proscioglimento. La sua presenza, accompagnata da un look in pelle, suscita interesse e curiosità, senza particolari enfasi. L’imprenditrice ha lasciato Milano per partecipare agli eventi di Haute Couture, segnando un passo importante nel suo percorso personale e professionale. La sua scelta di stile e il contesto della manifestazione sottolineano un momento di stabilità e ripresa.

Tutto sembra stare lentamente tornando al proprio posto nella vita di Chiara Ferragni: a distanza di soli pochi giorni dal proscioglimento, al motto di "Off to Paris for Couture" l'imprenditrice ha salutato Milano per dirigersi in quel di Parigi, dove attualmente si sta tenendo la Settimana della Moda dedicata all' Haute Couture. Avvistata nella Città delle Luci e dell'amore poco prima dell'inizio del fashion show di Schiaparelli, eccola tornare a sorprendere tutti con uno dei soliti look da urlo alla sua maniera. Chiara Ferragni, pelle marrone e segreti alla Fashion Week di Parigi. A Parigi è finalmente tempo di Fashion Week: per la somma gioia di ogni più grande appassionato, a partire dal 26 gennaio 2026, e fino al 29, la capitale francese prende ad ospitare le sfilate del mondo Haute Couture dedicate alle collezioni PrimaveraEstate 2026.

