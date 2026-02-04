Christy Turlington, la modella di 57 anni, ha detto la sua sulla positività. In un’intervista a Harper’s Bazaar, ha spiegato che rimanere ottimisti aiuta a vivere meglio. Semplice, diretto, senza fronzoli: secondo lei, il buon umore fa la differenza.

Ed è proprio questo desiderio di benessere mentale e fisico che accompagna quotidianamente la celebre modella e filantropa, una delle figure più iconiche della moda, salita alla ribalta tra fine degli anni Ottanta e inizio Novanta entrando ufficialmente a far parte dell'Olimpo delle super top model. Oggi, 57 anni, Turlington, sebbene lontana dai riflettori couture, sta vivendo nuova fase della sua vita, che la vede impegnata come regista, attivista globale per la salute materna e da oggi anche come ambassador Lancôme. «Non lavoro più molto nel mondo della moda, quindi quando ho ricevuto la chiamata e ho avuto l'opportunità di collaborare con Lancôme e iniziare questa relazione, sono rimasta entusiasta e sorpresa», ha detto ancora la modella al magazine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Christy Turlington, «rimanere ottimisti è un buon modo di vivere»

