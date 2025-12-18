Chi sono le due ex mogli di Mogol e madri dei suoi figli

Mogol, uno dei più grandi autori italiani di testi musicali, ha avuto due ex mogli e madri dei suoi figli. La prima è Serenella De Pedrini, una talentuosa disegnatrice di moda, con cui si è sposato nel 1961. La loro storia si intreccia con la carriera e la vita privata di uno dei protagonisti della musica italiana, rivelando aspetti meno noti del suo percorso personale.

Chi sono le due ex mogli di Mogol? La prima è Serenella De Pedrini, convolata all'altare con Giulio Rapetti (in arte Mogol) nel 1961, è una disegnatrice di moda. Dal musicista ha avuto tre figli: Mario, Alfredo e Carolina. Assente dai social, festeggia il compleanno il 29 settembre (tuttavia, non si sa di quale anno sia). Gabriella Marazzi è un'artista, una scrittrice e una pittrice anticonformista, che denuncia le tante contraddizioni del vivere, come sottolinea su Facebook. Originaria di Modena (non è nota la data di nascita), si è trasferita a Milano nei primi anni Ottanta, quando ha conosciuto e poi sposato Mogol.

