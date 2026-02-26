Chi è Welo l’autore di Emigrato italiano la sigla di Sanremo 2026? La sua storia è ricca di sorprese

Welo, autore di “Emigrato (italiano)”, sarà la voce che accompagnerà tutte le serate del Festival di Sanremo 2026. La sua storia è fatta di momenti sorprendenti, tra ostacoli superati e successi raggiunti inaspettatamente. La sua presenza sul palco ha catturato l’attenzione di molti, rivelando un percorso artistico imprevedibile e ricco di colpi di scena.

La voce di Welo accompagnerà tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026. Dietro il jingle “ Emigrato (italiano) ” c’è la storia di un giovane artista che, dopo aver perso l’accesso alla gara, è riuscito a rientrare in modo inaspettato e clamoroso. Classe 1999, salentino, Manuel Mariano – questo il suo vero nome – ha trasformato una sconfitta in un’occasione nazionale. La sua è una vicenda che intreccia talento, tempismo e una proposta arrivata in diretta televisiva, capace di cambiare il corso della sua carriera nel giro di pochi minuti. Il Fatto Quotidiano ricorda che il percorso che ha portato “ Emigrato (italiano) ” a diventare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

