Mo | media ' Usa potrebbero sanzionare l' Unrwa per presunti legami con Hamas'

Le autorità statunitensi stanno considerando l'adozione di sanzioni contro l'UNRWA, sospettata di avere legami con Hamas. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni in Medio Oriente e delle preoccupazioni sulla sicurezza regionale. La decisione potrebbe avere conseguenze significative per l'agenzia umanitaria e la gestione dei rifugiati palestinesi.

Tel Aviv, 11 dic. (Adnkronos) - I funzionari dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump hanno avviato discussioni approfondite sulla possibilità di colpire l'Unrwa con sanzioni a causa del presunto legame dell'agenzia con Hamas. Lo scrive il Times of Israel citando due fonti a conoscenza diretta della questione. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi e opera a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Giordania e in Siria, fornendo aiuti, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e alloggi a milioni di palestinesi. Alti funzionari dell'Onu e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno descritto l'Unrwa come la spina dorsale della risposta umanitaria a Gaza, dove la guerra tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas ha scatenato una crisi umanitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it