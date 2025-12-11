Mo | media ' Usa potrebbero sanzionare l' Unrwa per presunti legami con Hamas'
Le autorità statunitensi stanno considerando l'adozione di sanzioni contro l'UNRWA, sospettata di avere legami con Hamas. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni in Medio Oriente e delle preoccupazioni sulla sicurezza regionale. La decisione potrebbe avere conseguenze significative per l'agenzia umanitaria e la gestione dei rifugiati palestinesi.
Tel Aviv, 11 dic. (Adnkronos) - I funzionari dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump hanno avviato discussioni approfondite sulla possibilità di colpire l'Unrwa con sanzioni a causa del presunto legame dell'agenzia con Hamas. Lo scrive il Times of Israel citando due fonti a conoscenza diretta della questione. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi e opera a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Giordania e in Siria, fornendo aiuti, istruzione, assistenza sanitaria, servizi sociali e alloggi a milioni di palestinesi. Alti funzionari dell'Onu e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno descritto l'Unrwa come la spina dorsale della risposta umanitaria a Gaza, dove la guerra tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas ha scatenato una crisi umanitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
I viaggiatori potrebbero presto dover rendere pubblica la loro storia sui social media. Le nuove regole prevedono anche l'obbligo di un selfie, oltre ai nomi e alle date di nascita dei parenti più stretti ? l.euronews.com/QOTf Vai su X
Gli Stati Uniti potrebbero richiedere ai turisti di decine di Paesi la loro cronologia degli ultimi cinque anni sui social media come condizione per entrare negli Usa. Lo riporta il Washington Post. La misura allo studio dovrebbe applicarsi ai turisti che possono v - facebook.com Vai su Facebook
Mo: media, 'Usa potrebbero sanzionare l'Unrwa per presunti legami con Hamas' - I funzionari dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump hanno avviato discussioni approfondite ... Segnala iltempo.it
Mo: media, 'E. Arabi potrebbero ridurre rapporti con Israele se annettesse Cisgiordania' - Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero ridurre i rapporti diplomatici con Israele se il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu annettesse parte o tutta la ... Da iltempo.it