Chi è la compagna di Fabio De Luigi Jelena Ilic
Da oltre vent'anni, Fabio De Luigi vive una relazione con Jelena Ilic, con cui ha avuto due figli. La coppia ha condiviso molti momenti della vita dell’attore, che nel 2007 è diventato padre di Dino e quattro anni più tardi di Lola. La loro storia privata resta lontana dai riflettori, mantenendo un basso profilo pubblico.
Fabio De Luigi è legato dal 1998 alla compagna Jelena Ilic che nel corso degli anni l'ha reso padre per la prima volta con la nascita di Dino nel 2007 a cui si è aggiunta quattro anni dopo la secondogenita Lola. Classe 1969, la Ilic ha origini serbo-croate: si è laureata nel 1994 in giornalismo all'Università di Zagabria, poi inizia la sua carriera in radio. Nel 1995 si trasferisce in Italia, dove qualche anno dopo conosce De Luigi. È stato l'attore a raccontare a Vanity Fair come è iniziata la loro storia d'amore: "Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non...
