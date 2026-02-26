Da oltre vent'anni, Fabio De Luigi vive una relazione con Jelena Ilic, con cui ha avuto due figli. La coppia ha condiviso molti momenti della vita dell’attore, che nel 2007 è diventato padre di Dino e quattro anni più tardi di Lola. La loro storia privata resta lontana dai riflettori, mantenendo un basso profilo pubblico.

Fabio De Luigi è legato dal 1998 alla compagna Jelena Ilic che nel corso degli anni l’ha reso padre per la prima volta con la nascita di Dino nel 2007 a cui si è aggiunta quattro anni dopo la secondogenita Lola. Classe 1969, la Ilic ha origini serbo-croate: si è laureata nel 1994 in giornalismo all’Università di Zagabria, poi inizia la sua carriera in radio. Nel 1995 si trasferisce in Italia, dove qualche anno dopo conosce De Luigi. È stato l’attore a raccontare a Vanity Fair come è iniziata la loro storia d’amore: “Ho incontrato Jelena quando avevo 31 anni a una cena tra amici. Lei, che è serbocroata, viveva in Romagna da cinque anni; non... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la compagna di Fabio De Luigi, Jelena Ilic

