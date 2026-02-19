Virginia Raffaele ha deciso di portare Fabio De Luigi al Festival di Sanremo, creando grande attesa tra i fan. La comica ha annunciato che sarà la prima a presentare il collega in questa occasione speciale, dove interpreteranno insieme il film “Un bel giorno”. De Luigi ha scherzato sulla collaborazione, dicendo che Virginia gli darà una mano a gestire la pressione. La loro presenza al festival sarà una delle novità più discusse di quest’anno, mentre i preparativi sono già in corso. La data dell’evento si avvicina rapidamente.

"Virginia mi darà la manina a Sanremo", così Fabio De Luigi annuncia che andrà al festival con la collega per presentare Un bel giorno: è la prima volta dell'attore A Sanremo tra gli ospiti ci saranno Virginia Raffaele e Fabio De Luigi per presentare il film Un bel giorno che dal 5 marzo sarà al cinema. Se per l’attrice non è la prima volta all’Ariston dato che l’ha anche condotto, lo è per l’attore che, in tutti questi anni di carriera, non aveva mai avuto l’onore di andare a Sanremo. Così la sua amica Virginia Raffaele è felice di poterlo accompagnare in questa importante serata, un momento della sua carriera che ricorderà per sempre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Virginia Raffaele: “Sarò la prima a portare Fabio De Luigi al festival” | VIDEO

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospitiLa cantante Virginia Raffaele e l’attore Fabio De Luigi saranno ospiti al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Virginia Raffaele torna in coppia con Fabio De LuigiVirginia Raffaele torna sul palco dell’Ariston in coppia con Fabio De Luigi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.