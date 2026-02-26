Chi è Camilla Ardenzi nipote di Ornella Vanoni libera come Corto Maltese sbucata nel disco di nonna da bambina

Sono passati sessantuno anni dalla prima volta di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo. Era il 1965 e la canzone si chiamava Abbracciami. Da allora la cantante, scomparsa il 21 novembre 2025 all’età di 91 anni, ha calcato il palco dell’Ariston per quattro edizioni, l’ultima nel 1970 con L’eternità. Proprio quel brano verrà reinterpretato da sua nipote Camilla Ardenzi, in quello che si preannuncia uno dei momenti più attesi della seconda serata di Sanremo 2026. Non sarà l’unico omaggio: venerdì 27, nella serata delle cover, Patty Pravo intonerà Ti lascio una canzone in ricordo dell’amica e collega. Camilla Ardenzi è nata nel 1999 a Milano, dove è cresciuta insieme al fratello Matteo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

