Camilla Ardenzi chi è la nipote di Ornella Vanoni A Sanremo 2026 l' esibizione in ricordo della nonna

Sono passati 61 anni dalla prima esibizione di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo. L'anno era il 1965, la canzone di debutto l'indimenticabile Abbracciami. Da allora la cantante, scomparsa lo scorso novembre, ha totalizzato quattro partecipazioni alla kermesse, l'ultima nel 1970 con L'eternità. Lo stesso brano che sua nipote Camilla Ardenzi reinterpreterà nella serata di mercoledì 25 febbraio, sul prestigioso palco dell'Ariston. Ed è solo il primo dei tributi alla grande cantante milanese in programma per questa edizione. Nella serata delle cover, venerdì 27 febbraio, Patty Pravo intonerà Ti lascio una canzone per ricordare l'amica e collega. Dal viaggio in Nuova Zelanda (sponsorizzato dalla nonna) all'esordio come musicista, ecco tutto quello che c'è da sapere su Camilla Ardenzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

