Camilla Ardenzi nipote di Ornella Vanoni diventa cantante | userà il cognome della nonna?

Camilla Ardenzi, nipote della celebre cantante Ornella Vanoni, ha deciso di intraprendere la carriera musicale. La domanda che si pone è se utilizzerà il cognome della nonna per il suo percorso artistico. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua crescita nel mondo dello spettacolo, evidenziando il legame familiare e le aspettative che ne derivano. L’articolo analizza i dettagli di questa decisione e le potenziali implicazioni per il suo futuro.

Ieri sera a fare un toccante omaggio ad Ornella Vanoni è stata Camilla Ardenzi, nipote della celebre artista. La giovane donna nel mentre pare aver scelto la sua strada e avrebbe deciso di fare la cantante professionista. Quello che tutti si chiedono è: userà il cognome della nonna? Ieri sera, sul Nove, è andata in onda una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, dedicata alla grande Ornella Vanoni, venuta a mancare solamente poche settimane fa. Nel corso della serata organizzata da Fabio Fazio, numerosi artisti hanno omaggiato una delle più grandi voci della musica italiana e, naturalmente, non sono mancate le emozioni e le sorprese. 🔗 Leggi su Novella2000.it

