Camilla Ardenzi nipote di Ornella Vanoni diventa cantante | userà il cognome della nonna?
Camilla Ardenzi, nipote della celebre cantante Ornella Vanoni, ha deciso di intraprendere la carriera musicale. La domanda che si pone è se utilizzerà il cognome della nonna per il suo percorso artistico. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua crescita nel mondo dello spettacolo, evidenziando il legame familiare e le aspettative che ne derivano. L’articolo analizza i dettagli di questa decisione e le potenziali implicazioni per il suo futuro.
Ieri sera a fare un toccante omaggio ad Ornella Vanoni è stata Camilla Ardenzi, nipote della celebre artista. La giovane donna nel mentre pare aver scelto la sua strada e avrebbe deciso di fare la cantante professionista. Quello che tutti si chiedono è: userà il cognome della nonna? Ieri sera, sul Nove, è andata in onda una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, dedicata alla grande Ornella Vanoni, venuta a mancare solamente poche settimane fa. Nel corso della serata organizzata da Fabio Fazio, numerosi artisti hanno omaggiato una delle più grandi voci della musica italiana e, naturalmente, non sono mancate le emozioni e le sorprese. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Leggi anche: Camilla Ardenzi saluta la nonna Ornella Vanoni cantando Senza Fine
Leggi anche: Camilla Ardenzi canta Senza Fine, l’omaggio alla nonna Ornella Vanoni: «Una parte di te dentro e con me senza fine»
Chi sono Matteo e Camilla, nipoti di Ornella Vanoni/ L’omaggio dopo la scomparsa con “Senza fine” - Figli di Cristiano Ardenzi, avevano un rapporto bellissimo con la loro amata nonna ... ilsussidiario.net
Era dolce e amara, nella storia della sua vita si riconosce la sua grandezza”. Con queste parole Camilla Ardenzi ha ricordato la nonna Ornella Vanoni durante il funerale, lasciando trasparire quanto fosse speciale il loro legame. “L'amavamo tutti e tutti voleva - facebook.com facebook
Diodato e Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni cantano ‘’Senza Fine’’, stasera ad #OrnellaSenzaFine! #Diodato #CamillaArdenzi #SenzaFine #GinoPaoli #OrnellaVanoni #Ornella #LaVanoni #CTCF @chetempochefa @fabfazio x.com
