A Sanremo 2026, la presenza di Alicia Keys come ospite speciale ha attirato l’attenzione del pubblico. La cantante, nota per la sua voce potente, si è esibita in coppia con Eros Ramazzotti durante la terza serata. La sorpresa maggiore è arrivata dalla scoperta che, tra le sue origini, c’è anche un legame con la Sicilia, un dettaglio che ha fatto discutere tra gli appassionati.

Quando il Festival di Sanremo 2026 ha annunciato Alicia Keys come super ospite della terza serata, in coppia con Eros Ramazzotti, molti italiani hanno scoperto con sorpresa un dettaglio che li riguarda da vicino: quella voce straordinaria ha sangue siciliano. La madre dell’artista, Teresa Augello, discende da una famiglia originaria di Sciacca, cittadina affacciata sul Mar Mediterraneo in provincia di Agrigento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alicia Keys (@aliciakeys) Alicia Augello Cook nasce il 25 gennaio 1981 a Hell’s Kitchen, uno dei quartieri più vivaci di Manhattan, New York. Il padre, Craig Cook, è afroamericano; la madre è americana di origini italiane, inglesi, irlandesi e scozzesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Alicia Keys, voce black e cuore siciliano, super ospite a Sanremo 2026 con Eros Ramazzotti

