Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti a Sanremo 2026

Eros Ramazzotti e Alicia Keys salgono sul palco di Sanremo 2026 per la prima volta insieme dal vivo. La loro esibizione diventa subito uno dei momenti più attesi della serata, attirando l’attenzione di pubblico e media. La musica italiana e americana si incontrano in una performance che lascia il segno, con i due artisti che dimostrano grande sintonia. Il direttore artistico Carlo Conti aveva annunciato sorprese, e questa è sicuramente una delle più grandi. La folla applaude entusiasta, mentre i fan si preparano a ricordare a lungo questa ante

Il Direttore Artistico Carlo Conti ufficializza il super duetto della serata del giovedì: una versione inedita de L'aurora celebrerà le radici italiane della star americana e i quarant'anni di carriera del recordman romano. L'Ariston si prepara a vivere un momento di portata internazionale che promette di restare scolpito nella storia del Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti ha sciolto le riserve, confermando che la serata del giovedì vedrà come protagonisti assoluti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti.

