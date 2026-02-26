Siamo quasi giunti al giro di boa del Festival di Sanremo 2026. Ecco la scaletta della seconda serata Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7even, Nayt, Ermal Metal & Fedez e Masini, recita la top 5 della seconda puntata del Festival di Sanremo 2026. A votare ieri sera, mercoledì 25 febbraio, è stato il Televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione) e la giuria delle radio (col restante 50%). Ma quali saranno le novità e, di conseguenza, la scaletta che ci guiderà durante lo svolgimento dell’oramai terza serata? Ricordiamo che la puntata di stasera rappresenterà il giro di boa di Sanremo. La fine della kermesse è infatti prevista per sabato 28 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: i nomi dei 15 Big, co-conduttori Ubaldo Pantani e Irina Shayk. Ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Scaletta terza serata Sanremo 2026 coi 15 cantanti in gara: Irina Shayk, Pantani, Eros Ramazzotti, Alicia KeysAttesa per la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026, coi dettagli che Carlo Conti comunicherà nella conferenza stampa di giovedì...

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys sono i super ospiti della terza serataContinuano gli annunci del Festival di Sanremo 2026 al via il prossimo 24 febbraio, dove vedremo anche Eros Ramazzotti ed Alicia Keys.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara in ordine di uscita; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo, la scaletta della 2a serata. Ospiti, conduttori e 15 cantanti: a che ora salgono sul palco.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in garaGiovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1. La 76esima edizione della manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio, è guidata ... tg24.sky.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

SANREMO | La scaletta di stasera, arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Alla co-conduzione la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani alias Lapo Elkann #ANSA - facebook.com facebook

SANREMO | La scaletta di stasera, arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Alla co-conduzione la top model russa Irina Shayk e Ubaldo Pantani alias Lapo Elkann #ANSA x.com