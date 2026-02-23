Ubaldo Pantani sul palco dell’Ariston
Ubaldo Pantani si esibisce sul palco dell’Ariston dopo essere stato annunciato come nuovo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. La sua presenza deriva dalla decisione degli organizzatori di coinvolgere personalità diverse per ravvivare la gara musicale. Pantani, noto per la sua esperienza nel settore, si prepara a condurre le serate con entusiasmo. La sua partecipazione aggiunge interesse alla manifestazione e suscita curiosità tra il pubblico.
Il cast dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 si amplia con un nuovo nome annunciato da Carlo Conti a Che Tempo Che Fa. Sul palco dell’Ariston, giovedì 26 febbraio, arriverà Ubaldo Pantani, celebre per le sue imitazioni, tra cui quella di Lapo Elkann, personaggio che interpreta regolarmente al Tavolo di Fabio Fazio. Una scelta che sostituisce Andrea Pucci. Pantani prenderà il posto di Andrea Pucci, inizialmente previsto come co-conduttore della terza serata ma ritiratosi in seguito alle recenti polemiche. La presenza di Pantani garantirà continuità alla serata, portando la sua ironia e la sua esperienza nelle imitazioni sul palco del Festival. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Ubaldo Pantani e l’imitazione a Pier Silvio Berlusconi: “Forse l’ho punto sul vivo”Ubaldo Pantani riflette sul suo percorso di imitazioni, tra commenti positivi e reazioni meno favorevoli.
Sul palco dell'Ariston arrivano glamour e fascino internazionaleQuesta sera il palco dell’Ariston si trasforma in una passerella di stile e charme.
Carlo Conti sostituisce Pucci con un comico amatissimo: ecco la scelta perfetta (non è Frassica!)
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ubaldo Pantani co-conduttore a Sanremo 2026. L'annuncio di Carlo Conti a Che Tempo che Fa; Al Teatro di Bagnolo in Piano sabato sera Inimitabile con Ubaldo Pantani; Carlo Conti conferma l'addio: È il mio ultimo Sanremo. La prima serata sarà dedicata a Pippo Baudo. A co-condurre la terza arriva Ubaldo Pantani; Al Teatro di Bagnolo in Piano sabato sera Inimitabile con Ubaldo Pantani.
Sanremo 2026, Ubaldo Pantani co-conduttore del giovedì: Carlo Conti lo annuncia su NOVE da FazioSanremo 2026 Ubaldo Pantani. Per la prima volta, Carlo Conti ha diffuso notizie relative al Festival in una rete non Rai. maridacaterini.it
Al Teatro di Bagnolo in Piano sabato sera Inimitabile con Ubaldo PantaniSabato 21 febbraio, alle 21:00, sul palco del Teatro di Bagnolo in Piano Ubaldo Pantani con Inimitabile. Che personaggio! Quante volte lo diciamo di fronte a qualcuno che ci sembra fuori dal comu ... sassuolo2000.it
''Lei voleva fare i tortelli ma aveva paura di impuzzire la cucina'' Lapo (Ubaldo Pantani) al tavolo di #CTCF x.com
“Non si ‘possi’ dire di no!” - Il nostro Lapo (Ubaldo Pantani) accetta l’invito di Carlo Conti: sarà co-conduttore della terza serata di Sanremo - facebook.com facebook