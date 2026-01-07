Petroliera la Russia | Ridateci l' equipaggio Gli Usa | Il blocco sul greggio continua

Le tensioni tra Russia e Stati Uniti si intensificano: Mosca chiede la restituzione dell'equipaggio di una petroliera, mentre Washington conferma il mantenimento delle sanzioni sul greggio venezuelano. La disputa evidenzia come le restrizioni sul settore petrolifero restino in vigore a livello globale, influenzando il mercato e le relazioni internazionali. La situazione resta sotto osservazione, con possibili ripercussioni sul settore energetico e sulla stabilità economica internazionale.

"Il blocco del petrolio venezuelano soggetto a sanzioni e illegale rimane in pieno vigore in qualsiasi parte del mondo". Lo scrive in un post su X il capo del Pentagono Pete Hegseth, commentando la notizia del sequestro della petroliera russa Marinera nell'Oceano Atlantico, a 124 miglia dalle coste islandesi. E ora il ministero degli Esteri del Cremlino, che sta monitorando la situzione. ha chiesto agli Stati Uniti di "garantire un trattamento umano e dignitoso ai cittadini russi presenti sulla nave". Il Venezuela sta invece cooperando con gli Stati Uniti per il sequestro della petroliera Sophia, avvenuto sempre oggi ma nel Mar dei Caraibi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Petroliera, la Russia: "Ridateci l'equipaggio". Gli Usa: "Il blocco sul greggio continua" Leggi anche: Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera Leggi anche: Cina, la guerra sul petrolio: stop al greggio russo dopo il blocco americano. Putin: «Dagli Usa atto ostile» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Petroliera, la Russia: "Ridateci l'equipaggio". Gli Usa: "Il blocco sul greggio continua" - "Il blocco del petrolio venezuelano soggetto a sanzioni e illegale rimane in pieno vigore in qualsiasi parte del mondo". iltempo.it

