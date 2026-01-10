Illegittimo il PEI con 18 ore di sostegno su 32 la scuola deve garantire la copertura integrale dell’orario la decisione del TAR | istituto condannato

Il TAR Campania ha dichiarato illegittimo il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che prevedeva solo 18 ore di sostegno su 32. La sentenza, n. 101 del 7 gennaio, accoglie il ricorso dei genitori di uno studente con disabilità grave, sottolineando l’obbligo della scuola di garantire una copertura completa dell’orario di sostegno previsto dalle normative vigenti. Questa pronuncia evidenzia l'importanza di un supporto adeguato per gli studenti con bisogni speciali.

La Sezione Seconda del TAR Campania ha accolto con, sentenza n. 101 del 7 gennaio, il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità grave certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

