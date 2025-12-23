La Segavecchia si conferma, con Gimmy Stefani nominato nuovo presidente dell’Ente Culturale Folkloristico Forlimpopolese. La macchina organizzativa del Comune si prepara a riprendere il ritmo, puntando a rilanciare le tradizioni locali. Stefani, 48 anni, invita a concentrarsi sull’impegno collettivo per valorizzare al meglio questa importante manifestazione culturale.

"Ora è tempo di rimboccarsi le maniche e far uscire i carri" a parlare è il nuovo presidente dell’ Ente Culturale Folkloristico Forlimpopolese, il 48enne Gimmy Stefani. Nella frase precedente c’è la notizia che rincuora i forlimpopolesi, la Segavecchia si farà. Dopo mesi di incertezze, strappi, scatti in avanti e silenzi, si è finalmente chiarita la situazione attorno alla festa più antica della città. "Dopo le dimissioni del presidente Mirco Campri e lo scioglimento del direttivo, anche a seguito del silenzio dell’amministrazione comunale – spiega Stefani –, la sindaca, Milena Garavini, ci ha incontrati e rassicurati sul fatto che l’organizzazione della manifestazione sarà in carico al Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Segavecchia è salva: si farà. Stefani nuovo presidente dell’ente. Macchina organizzativa al Comune

