Champions League | Juve e Atalanta si giocano gli ottavi in casa

25 feb 2026
champions league juve e atalanta si giocano gli ottavi in casa
Il mercoledì di coppa si accende oggi, 25 febbraio, con i verdetti definitivi dei playoff di Champions League, una serata da "dentro o fuori" che vede Atalanta e Juventus protagoniste assolute davanti ai propri tifosi. Dopo le fatiche dell'andata, le grandi d'Europa tornano in campo per staccare il pass verso gli ottavi di finale, in un clima di altissima tensione dove il fattore campo promette di giocare un ruolo decisivo nelle sorti della qualificazione. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 25022026 18:45 EUROPA: Champions League  Atalanta – Borussia Dortmund  Gol 25022026 20:45 INGHILTERRA: Championship  Norwich City – Sheffield Wednesday  1 Handicap (-1) 25022026 21:00 EUROPA: Champions League  Juventus – Galatasaray  Multigol 2 – 5 squadra casa 25022026 21:00 EUROPA: Champions League  Paris Saint Germain – Monaco  Combo 1 + Multigol 2 – 5 25022026 21:00 EUROPA: Champions League  Real Madrid – Benfica  1 25022026 23:30 ARGENTINA: Liga Profesional  Velez Sarsfield – Dep.

