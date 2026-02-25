Champions League | Juve e Atalanta si giocano gli ottavi in casa

Il mercoledì di coppa si accende oggi, 25 febbraio, con i verdetti definitivi dei playoff di Champions League, una serata da “dentro o fuori” che vede Atalanta e Juventus protagoniste assolute davanti ai propri tifosi. Dopo le fatiche dell’andata, le grandi d’Europa tornano in campo per staccare il pass verso gli ottavi di finale, in un clima di altissima tensione dove il fattore campo promette di giocare un ruolo decisivo nelle sorti della qualificazione. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 25022026 18:45 EUROPA: Champions League Atalanta – Borussia Dortmund Gol 25022026 20:45 INGHILTERRA: Championship Norwich City – Sheffield Wednesday 1 Handicap (-1) 25022026 21:00 EUROPA: Champions League Juventus – Galatasaray Multigol 2 – 5 squadra casa 25022026 21:00 EUROPA: Champions League Paris Saint Germain – Monaco Combo 1 + Multigol 2 – 5 25022026 21:00 EUROPA: Champions League Real Madrid – Benfica 1 25022026 23:30 ARGENTINA: Liga Profesional Velez Sarsfield – Dep. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Champions League, i sorteggi: quanto valgono gli ottavi per Inter, Juve e AtalantaLa Champions League entra nella fase più calda: venerdì 30 gennaio a Nyon si tengono i sorteggi dei playoff.

Chi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League: cosa serve a Inter, Juve e AtalantaL’ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta.

Champions League, le italiane si qualificano se... Tutte le combinazioni

Temi più discussi: Champions, lasciamo a casa i nostri veleni: Inter, Juve e Atalanta, obiettivo ottavi; Champions League 2026: Juve e Atalanta al via dei playoff per gli ottavi; Champions, playoff: Galatasaray-Juve 5-2. Dortmund-Atalanta 2-0. VIDEO; Galatasaray-Juventus 5-2, andata dei playoff di Champions League: rosso a Cabal e i bianconeri crollano, gli ottavi sono un miraggio.

Juve e Atalanta, l'Italia spera dopo la delusione Inter: ecco le grandi rimonte nella storia della Champions LeagueDopo le brucianti sconfitte dell'andata, a Spalletti e Palladino servono due imprese contro Galatasaray e Borussia Dortmund ... corrieredellosport.it

Juventus-Galatasaray, play-off Champions League in diretta TV: dove vederlaI bianconeri cercano l’impresa negli spareggi della massima competizione europea dopo l’andata terminata 5-2 per i turchi: canale e orario tv e streaming ... libero.it

Fallimento dell'Inter in Champions League: il commento di Carlo Alvino sta divenendo virale Il giornalista dice la sua sull'eliminazione dei nerazzurri in favore del Bodo/Glimt, per poi lanciare la frecciatina: "In una Serie A onesta, anche con gli infortuni, erava - facebook.com facebook

Insieme più forti UEFA Champions League Playoff - gara di ritorno Galatasaray Allianz Stadium 21:00 CET # #JuveGalatasaray x.com