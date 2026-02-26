Champions | Juve rimonta il Gala ma viene eliminata ai supplementari 3-2 Risultati e squadre qualificate

TORINO – La Juventus batte 3-2 il Galatasaray dopo aver prolungato la sfida ai tempi supplementari ma esce dalla Champions League nel playoff in virtù della sconfitta per 5-2 della gara d’andata. Locatelli sblocca il risultato al 37' su calcio di rigore, in avvio ripresa Kelly viene espulso per doppia ammonizione. I bianconeri non si arrendono e riescono a prolungare la sfida oltre il 90' grazie alle reti di Gatti e McKennie. Ai tempi supplementari, però, i turchi rimettono le cose a posto: Osimhen segna alla fine del primo tempo, Yilmaz trova il 3-2 al 119' che chiude definitivamente il discorso qualificazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Tra le 15 squadre ormai qualificate per il prossimo turno di Champions ci sono anche due italianeDopo cinque turni di Champions League, si delineano le gerarchie per il passaggio del turno.

Quando ci sarà il sorteggio di ottavi e tabellone della Champions League 2025/26: le squadre qualificateVenerdì 27 febbraio alle ore 12 a Nyon si terrà il sorteggio degli ottavi della Champions League, verrà anche delineato il tabellone.

