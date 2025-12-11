Tra le 15 squadre ormai qualificate per il prossimo turno di Champions ci sono anche due italiane

Dopo cinque turni della fase a gironi di Champions League, 15 squadre hanno già conquistato la qualificazione ai playoff. Tra queste, spiccano anche due squadre italiane, che continuano a mantenere alte le speranze di proseguire la loro avventura europea. Il quadro si sta definendo e le gerarchie si consolidano in vista delle ultime sfide.

Dopo cinque turni di Champions League, si delineano le gerarchie per il passaggio del turno. 15 squadre sono oramai sicure dei playoff, con il classico all-in inglese. Ma l'Italia c'è: Atalanta e Inter già ai sedicesimi, Juventus ad un passo dalla matematica certezza dei playoff così come il Napoli, con ottime chance di proseguire il cammino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tra le 15 squadre ormai qualificate per il prossimo turno di Champions ci sono anche due italiane - Dopo cinque turni di Champions League, si delineano le gerarchie per il passaggio del turno. Riporta fanpage.it

La Champions che verrà: 15 squadre già qualificate alla stagione 2025/26 - I campionati europei stanno volgendo al termine, le classifiche si stanno delineando e con esse anche la composizione per le prossime coppe europee. tuttomercatoweb.com scrive

#calcio #promozione Per entrambe le squadre lomelline il momento peggiore sembra ormai alle spalle. I rossoneri si confermano in uno stato di forma ottimale: nelle ultime sette gare sono sei le vittorie, intervallate da un solo pareggio. I granata, nonostante il - facebook.com Vai su Facebook