Inter la rimonta è un obbligo | gli ottavi di Champions valgono 20 milioni

L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bodo, causando una pressione crescente sui nerazzurri in Champions League. La squadra deve vincere obbligatoriamente per passare agli ottavi, perché un’uscita anticipata potrebbe costare fino a 20 milioni di euro. La situazione si fa complicata, anche perché il +7 sul Milan in campionato non allevia le tensioni. La partita di questa settimana diventa decisiva, con i giocatori consapevoli che il rischio di eliminazione porterebbe pesanti conseguenze economiche e sportive.

L'Inter ha lasciato ieri mattina il Circolo polare artico con quello strano senso di incertezza di chi abita tra i ghiacci, lo stesso dei tanti tifosi nerazzurri rimasti bloccati in aeroporto a Bodo per l'immancabile nevicata. La squadra di Chivu è poi atterrata a Malpensa all'ora di pranzo con la testa già oltre quel campaccio che gridava vendetta: il +7 sul Diavolo in campionato non cancella, però, l'ansia per un imprevisto rischio di flop europeo. Eccolo il peso sul cuore del club nerazzurro in vista del ritorno di martedì a San Siro: uscire ai playoff Champions contro l'umile, ma rampante, Bodo sarebbe un enorme passo indietro per i vicecampioni in carica, freschi peraltro del primo bilancio positivo della loro storia moderna.