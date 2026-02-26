Cesena unita per 3500 passi contro malattie rare

Cesena si è trasformata in un faro di solidarietà con oltre 3500 persone riunite in Piazza del Popolo per Run4Rare, la prima edizione della camminata non competitiva dedicata ai bambini con malattie genetiche rare. L'iniziativa, nata dall'impegno di Valentina Facciani, Teresa Consalici e Silvia Bonoli, ha la partecipazione attiva di famiglie, associazioni e cittadini uniti per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti seguiti dall'Asl romagnola. La giornata ha dimostrato come la comunità possa trasformare un problema complesso in un'azione concreta, mobilitando risorse e creando un momento di speranza per tutta la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

