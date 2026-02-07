Serie C | Crotone trionfa all’ultimo secondo Cosenza KO e playoff a rischio | 3-0 e crisi aperta

Nel finale di partita, il Crotone ha trovato il gol decisivo all’ultimo secondo, portandosi a casa una vittoria importante e lasciando il Cosenza in crisi. La squadra calabrese ha perso 3-0 e ora si trova in una posizione difficile in classifica, con il rischio di perdere i playoff. La partita ha mostrato una Crotone determinata, mentre i rossoblù hanno faticato troppo, lasciando spazio a domande sul loro stato di forma.

Il venticinquesimo turno del campionato di Serie C ha regalato emozioni contrastanti alle squadre calabresi, con il Crotone capace di strappare una vittoria agrodolce al novantesimo, suggellata nel recupero, mentre il Cosenza ha subito una pesante sconfitta che solleva interrogativi sul suo recente rendimento. La giornata, disputata il 7 febbraio 2026, ha visto i pitagorici imporsi sull'Atalanta Under 23 mentre i Lupi incassavano un pesante 3-0 sul campo del Giugliano, ultimo della classe. Un risultato che, al di là del punteggio, dipinge un quadro preoccupante per la squadra di Buscé, e che apre scenari inediti in ottica playoff.

