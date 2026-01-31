Il Frosinone pareggia al 95' ma non basta | ora c' è il Venezia in testa Cesena la crisi continua

Il Frosinone perde due punti nel finale contro il Venezia, che segna al 95’ e conquista la testa della classifica. I giallazzurri sembravano poter portare a casa la vittoria, ma il pareggio finale lascia l’amaro in bocca. Nel frattempo, il Venezia balza in cima e il Cesena continua a vivere una brutta fase, senza vittorie e in piena crisi. Le altre squadre in zona playoff non migliorano, tutte ferme senza successi recenti.

È una Serenissima Serie B. A timonare il campionato sale il Venezia, grazie al successo casalingo sulla Carrarese: rispettata la legge del Penzo (10 vittorie su 11 sfide interne) grazie al 2-1 sulla Carrarese. Decisivi la bordata mancina di Busio e il tap-in di Schingtienne che rendono inutile il momentaneo pari di Hasa. Concretizzato il sorpasso sul Frosinone che però conquista una. mezza vittoria in casa Entella: finisce 1-1, coi ciociari che pareggiano al 94' l'iniziale rete di Cuppone grazie al nuovo acquisto Fiori dopo aver visto tremare tre volte i propri legni. Sale a 14 la striscia di risultati utili dei giallazzurri, mentre i liguri devono accontentarsi del +1 sui playout. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Frosinone pareggia al 95', ma non basta: ora c'è il Venezia in testa. Cesena, la crisi continua Approfondimenti su Frosinone Venezia La manita del Venezia, il tris del Monza, ma il Frosinone vince e resta primo. Squillo Bari a Cesena Nella giornata di campionato, il Frosinone conferma la vetta con una vittoria, mentre Venezia e Monza ottengono risultati convincenti. Serie B, le migliori in casa e in trasferta: Venezia super al Penzo, fuori Frosinone e Cesena top La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Frosinone Venezia Argomenti discussi: Serie B, il Frosinone vince. Venezia e Monza rispondono, il Palermo fa 0-0 a Modena; Frosinone-Reggiana 1-0: risultato finale e highlights; Frosinone-Reggiana, le probabili formazioni; Juve Stabia-V. Entella 1-0, nel finale annullato il pareggio di Fumagalli. Serie B, risultati finali e classifica aggiornata: frena il Frosinone. Palermo agganciato al terzo postoSerie B, risultati finali e classifica aggiornata: il Palermo dopo il successo di Bari aggancia il terzo posto e resta in corsa per la promozione diretta. ilovepalermocalcio.com Virtus Entella Frosinone finisce 1-1Finisce 1-1 la sfida tra Virtus Entella e Frosinone. Dopo il gol del vantaggio al minuto 49 con Cuppone, la Virtus Entella ha, nel corso della ripresa, almeno altre due chiarissime occasioni da gol, m ... rainews.it Palermo, i primi tre posti si allontanano di due punti: 3 lunghezze di distanza dal Monza, 6 dal Venezia e 7 dal Frosinone capolista Dietro però non corrono: perde il Cesena, pareggia il Catanzaro Segnali allarmanti per Padova e Avellino. Crisi nera p - facebook.com facebook Pareggio tra #Monza e #Frosinone, ne approfitta il #Venezia; vittorie pesantissime in fondo alla classifica di #SerieB Alessandro Chiarabini #SerieBKT x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.