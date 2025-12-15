Rubati agli anziani oltre 2 milioni La nuova truffa che spopola in Italia | massima attenzione

Negli ultimi mesi, una nuova truffa ai danni degli anziani sta crescendo in Italia, con perdite superiori ai 2 milioni di euro. I Carabinieri di Milano hanno recentemente smantellato una banda criminale attiva in Lombardia e Svizzera, specializzata nel metodo del falso carabiniere, evidenziando l'importanza di maggiore attenzione e prevenzione.

© Thesocialpost.it - “Rubati agli anziani oltre 2 milioni”. La nuova truffa che spopola in Italia: massima attenzione I Carabinieri di Milano hanno smantellato una banda criminale che operava in tutta la Lombardia e anche in Svizzera, specializzata nella truffa del falso carabiniere. In totale sono state arrestate 21 persone, e i sequestri effettuati ammontano a centinaia di migliaia di euro tra contanti, gioielli e altri beni di valore. La truffa del finto carabiniere è un inganno telefonico sempre più diffuso in Italia, che prende di mira soprattutto persone anziane. I truffatori si presentano come membri delle forze dell’ordine e inventano reati inesistenti commessi da un parente della vittima, chiedendo una cauzione in denaro o oggetti preziosi. Thesocialpost.it Truffe agli anziani: la ladra si filma mentre ruba i gioielli A Milano sgominata la banda sinti del “finto carabiniere”: portati all’estero 2 milioni di euro sottratti agli anziani - Un’organizzazione radicata a Milano, specializzata nelle truffe agli anziani con la tecnica del finto carabiniere. milano.cityrumors.it

