Romagna | truffa ai danni di anziani recuperati gioielli per 30mila euro e denunciato un sospetto

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Bagno di Romagna, dopo aver tentato di rivendere gioielli rubati per circa 30.000 euro. La polizia ha recuperato i preziosi e ha scoperto che erano stati trafugati in una truffa ai danni di anziani nella zona della Romagna. Le indagini puntano a smantellare una rete di truffatori che coinvolgeva più persone.

Gioielli da truffa recuperati in Romagna: denunciato un uomo, indagini per smantellare la rete. Un uomo di 55 anni è stato denunciato per ricettazione dai Carabinieri di Bagno di Romagna (FC). Durante un controllo stradale di routine, sono stati rinvenuti nell'auto dell'uomo gioielli in oro per un valore stimato di 30.000 euro, collegati alla truffa subita da una pensionata di Alfonsine (RA) il 2 febbraio 2026. L'indagine è in corso per identificare i complici e ricostruire l'intera dinamica del raggiro. L'episodio di Alfonsine: il raggiro e la denuncia. La vicenda ha preso il via il 2 febbraio quando una pensionata di Alfonsine ha denunciato di essere stata raggirata da un individuo che si spacciava per un collaboratore delle forze dell'ordine.