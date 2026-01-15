Invalidità certificati e visite a pagamento | il ruolo chiave dei medici nella frode dell’ossigeno medicale

L’inchiesta sulla frode dell’ossigeno medicale evidenzia come i medici abbiano svolto un ruolo centrale nel sistema illecito. Attraverso certificati, visite a pagamento e pratiche non conformi, si sono alterati processi fondamentali relativi all’invalidità e alle autorizzazioni sanitarie. Questo approfondimento analizza le dinamiche coinvolte, sottolineando l'importanza della figura medica nel mantenimento dell’integrità del sistema sanitario e delle procedure di controllo.

Dagli atti dell’inchiesta emerge con chiarezza un punto fermo: il fulcro del presunto sistema fraudolento era nelle mani dei medici. Senza le loro prescrizioni e certificazioni, nulla si sarebbe potuto muovere.È su questo passaggio decisivo che la procura di Reggio Calabria concentra l’attenzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

