Invalidità certificati e visite a pagamento | il ruolo chiave dei medici nella frode dell’ossigeno medicale

L’inchiesta sulla frode dell’ossigeno medicale evidenzia come i medici abbiano svolto un ruolo centrale nel sistema illecito. Attraverso certificati, visite a pagamento e pratiche non conformi, si sono alterati processi fondamentali relativi all’invalidità e alle autorizzazioni sanitarie. Questo approfondimento analizza le dinamiche coinvolte, sottolineando l'importanza della figura medica nel mantenimento dell’integrità del sistema sanitario e delle procedure di controllo.

Dagli atti dell’inchiesta emerge con chiarezza un punto fermo: il fulcro del presunto sistema fraudolento era nelle mani dei medici. Senza le loro prescrizioni e certificazioni, nulla si sarebbe potuto muovere.È su questo passaggio decisivo che la procura di Reggio Calabria concentra l’attenzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Certificati e tariffe per invalidità civile, l’Ordine dei medici: “Accordi non vincolanti” Leggi anche: Falsi certificati per ottenere invalidità, 27 indagati tra cui 4 medici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Invalidità certificati ’facili’ Arrestate cinque persone In manette medico spezzino; Falsi certificati per ottenere invalidità 27 indagati tra cui 4 medici. TVA Sicilia. . Caltagirone. Falsi certificati per ottenere invalidità. Tra i 27 indagati 4 medici, un commercialista, un avvocato e un sedicente legale. L’operazione condotta dai carabinieri facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.