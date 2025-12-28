Certificati e tariffe per invalidità civile l’Ordine dei medici | Accordi non vincolanti

L’Ordine dei medici di Lecce ha chiarito che gli accordi relativi ai certificati di invalidità civile non sono vincolanti. La questione, di attualità nella provincia, riguarda le modalità di rilascio e le tariffe applicate. Questo approfondimento mira a fornire informazioni accurate e aggiornate per cittadini, professionisti e istituzioni coinvolti nel processo di certificazione dell'invalidità civile.

CHRISTMAS PROMO DA MICCICHÉ AUTO! Questo Natale regalati un’auto che fa sorridere ogni giorno! Citroën C3 Aircross 1.5 BlueHDi 100 CV Anno: 2021 Colore: Blu Breathing Pack Navi Cambio manuale 160.000 km certificati P - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.