Certificati e tariffe per invalidità civile l'Ordine dei medici | Accordi non vincolanti

28 dic 2025

L’Ordine dei medici di Lecce ha chiarito che gli accordi relativi ai certificati di invalidità civile non sono vincolanti. La questione, di attualità nella provincia, riguarda le modalità di rilascio e le tariffe applicate. Questo approfondimento mira a fornire informazioni accurate e aggiornate per cittadini, professionisti e istituzioni coinvolti nel processo di certificazione dell'invalidità civile.

LECCE – Il tema del rilascio dei certificati di invalidità civile è tornato al centro del dibattito pubblico in provincia di Lecce. A seguito delle posizioni espresse da Cgil e Fp Cgil, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) della provincia di Lecce ha diffuso una nota ufficiale per. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

