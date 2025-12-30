Cermec, Porzano resta. Rinviata l’assemblea. Scintille tra sindacati.

L’assemblea di Cermec, prevista per discutere il ruolo di Lorenzo Porzano come amministratore unico, è stata rinviata. L'incontro, originariamente programmato, è stato caratterizzato da tensioni tra i sindacati e non si è svolto. La decisione di posticipare l’assemblea lascia in sospeso la questione gestionale dell’azienda, che resta sotto attenta osservazione da parte di tutte le parti coinvolte.

Deserta l’assemblea che doveva decidere del destino di Lorenzo Porzano come amministratore unico di Cermec. E, mentre si dovrà attendere metà gennaio per un eventuale esito, la partita continua tra i sindacati, che adesso non se le mandano a dire e lanciano stilettate. Il segretario provinciale della Cgil, Nicola Del Vecchio, commenta a caldo il ’non risultato’ arrivato dall’assemblea: "Il fatto che la convocazione sia stata scientemente fatta con colpevole ritardo e non prevedesse già una seconda convocazione (che dovrà ora essere nuovamente fissata) è figlia delle furberie dell’amministratore, che dopo aver annunciato le sue dimissioni e dichiarato di non voler rimanere a tutti i costi, si dimostra invece attaccato alla poltrona e, soprattutto, viene da pensare, al compenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

