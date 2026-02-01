La decisione di non sfiduciare Lorenzo Porzano, amministratore unico di Cermec, ha scatenato nuove polemiche a Massa Carrara. Il sindacato non ci sta e denuncia:

MASSA CARRARA Non si placano le polemiche dopo la scelta dell’assemblea dei soci di non procedere con la ’sfiducia’ all’amministratore unico Lorenzo Porzano. Interviene e la Cgil Funzione pubblica. "“Nell’interesse primario della collettività e della stabilità operativa dell’azienda.” sono queste le parole che leggiamo nel comunicato dell’amministrazione. Parole che, però, alla prova dei fatti non trovano alcun riscontro concreto. Perché se davvero l’interesse primario fosse quello della collettività e della stabilità dell’azienda, le scelte – e soprattutto le non decisioni – assunte fino ad oggi sarebbero state ben diverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cermec, caso-Porzano. Sindacato all’attacco: "Nessuna decisione per la collettività"

L'assemblea dei soci di Cermec è stata temporaneamente sospesa, con il rinnovo della decisione su Lorenzo Porzano previsto per mercoledì o giovedì della prossima settimana.

L’assemblea di Cermec, prevista per discutere il ruolo di Lorenzo Porzano come amministratore unico, è stata rinviata.

Cermec, caso-Porzano. Sindacato all’attacco: Nessuna decisione per la collettivitàDure accuse all’amministrazione massese: Alle parole non seguono i fatti. Fp Cgil e Polo Progressista criticano il contratto d’affitto ex Erre Erre. Eccessiva la clausula d’acquisto del capannone. lanazione.it

Cermec, Carrara ritira la ’sfiducia’: Nessuna revoca per l’amministratoreArriva la fumata bianca per destino dell’amministratore unico di Cermec Lorenzo Porzano (nella foto). Non presentando la ’giusta causa’ come motivazione per la revoca del mandato all’amministratore un ... lanazione.it

Il Polo P&S: Cermec favorisce la rendita immobiliare degli ultra ricchi - facebook.com facebook