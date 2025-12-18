Precetto di Natale per i militari della Guardia di finanza e i loro familiari

In un’atmosfera di devozione e solidarietà, la basilica di Santa Chiara ad Assisi ha accolto i militari della Guardia di Finanza dell’Umbria e i loro familiari per una messa speciale in vista del Natale. Un momento di preghiera e riflessione condivisa, che rafforza i legami e invita alla speranza in questa stagione di festa.

© Perugiatoday.it - Precetto di Natale per i militari della Guardia di finanza e i loro familiari È stata celebrata presso la basilica di Santa Chiara ad Assis la messa in preparazione al Santo Natale per i militari della Guardia di finanza dell'Umbria e i loro familiari.La funzione è stata officiata dal cardinale Ferdinando Filoni e concelebrata dal cappellano militare del Comando Regionale.

