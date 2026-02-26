C’erano anche gli Stati Uniti nell’operazione contro El Mencho

Gli Stati Uniti hanno contribuito all'operazione contro El Mencho, anche se non sono stati presenti sul campo. Hanno fornito informazioni e supporto strategico per facilitare l'intervento delle forze locali. Le autorità coinvolte hanno coordinato le azioni sulla base delle indicazioni ricevute, portando avanti l'operazione congiunta. La collaborazione tra le diverse agenzie ha reso possibile l'esecuzione dell'azione.

Anche se non si sono visti: hanno fatto pressioni e fornito intelligence per l'azione in cui è stato ucciso il più potente narcotrafficante del Messico La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha detto che l'operazione di domenica scorsa contro Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho — il capo del Cartello Jalisco Nueva Generación, ucciso durante il tentativo di cattura — è stata condotta esclusivamente dalle forze armate messicane. Sheinbaum ha insistito sul fatto che gli Stati Uniti non hanno partecipato direttamente all'operazione, se non fornendo alcune informazioni di intelligence che si sono rivelate utili. La versione ufficiale di Sheinbaum tende a minimizzare il ruolo dell'amministrazione statunitense di Donald Trump, ma l'uccisione di El Mencho fa parte di una storia più ampia.