Messico ucciso il boss El Mencho durante un’operazione contro i narcos | scoppia la guerriglia 26 vittime e aeroporti chiusi

Durante un’operazione contro i narcotrafficanti, le forze di sicurezza hanno eliminato il capo criminale noto come El Mencho, provocando una violenta guerriglia con 26 vittime e la chiusura di diversi aeroporti. La sparatoria ha coinvolto diverse zone della città, mentre i residenti si sono barricati nelle case per paura. Le autorità temono che la morte del boss possa intensificare le violenze tra i gruppi rivali e destabilizzare ulteriormente la regione.

La storia del super boss messicano Nemesio Oseguera Cervantes, detto ‘El Mencho’, è finita sotto una pioggia di proiettili. Si chiude così la parabola del ricercato numero uno del Paese centroamericano, ritenuto il volto più feroce del narcotraffico messicano. L’esercito lo ha colpito nel suo feudo, nello Stato di Jalisco. Un’operazione vasta, coordinata anche con Washington. E il Messico si è svegliato in guerra. Il blitz a Tapalpa. Il ministero della Difesa parla di legittima difesa. I militari, impegnati in un’azione mirata nel comune di Tapalpa, sarebbero stati attaccati. Hanno risposto al fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Messico, ucciso "el Mencho", il narcos più ricercato. Washington esulta. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: "Almeno 26 morti"El Mencho, il noto leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza, a causa di un conflitto armato con le autorità.

Ucciso dall'esercito El Mencho, il capo dei narcos di Jalisco. Caos in MessicoIl capo del Cartello Jalisco Nueva Generación è stato eliminato durante un'operazione militare, causata dall’intensificarsi degli scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati.

