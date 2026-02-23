Messico Mondiali 2026 a rischio dopo la morte di El Mencho | tensione con gli Stati Uniti

La morte di El Mencho, capo del Cartello Jalisco, ha scatenato tensioni tra Messico e Stati Uniti. La sua uccision deriva da un’operazione congiunta tra le forze di sicurezza, che ha provocato scontri e preoccupazioni sulla stabilità locale. Questa perdita potrebbe influenzare le attività criminali nella regione e mettere a rischio anche i preparativi per i Mondiali 2026. La situazione rimane molto instabile e ancora da monitorare attentamente.

Alta tensione in Messico dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generazione. Il blitz militare, condotto a Tapalpa nello Stato di Jalisco con il supporto dell'intelligence statunitense, si è concluso con un conflitto a fuoco: il narcotrafficante, ferito, è morto durante il trasferimento verso Città del Messico. Alla notizia della sua morte sono seguite azioni coordinate attribuite al cartello, con attacchi a infrastrutture, blocchi stradali e scontri armati. Le autorità hanno attivato l' allerta rossa, mentre diverse sedi diplomatiche hanno invitato i propri cittadini a rimanere al chiuso.