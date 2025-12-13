Centro massaggi hot | arrestato il titolare Le accuse sono pesanti

Un centro massaggi hot è stato coinvolto in un'operazione di polizia: il titolare è stato arrestato con accuse gravi. La promozione speciale annunciata aveva attirato molte clienti, ma dietro questa iniziativa si celavano attività illecite. L'indagine ha portato alla scoperta di comportamenti illeciti associati alla gestione del centro.

Un titolare di un centro massaggi aveva lanciato una promozione speciale, attirando numerose clienti. Cinque di loro lo hanno denunciato "Forti sconti per tutti". Un uomo, responsabile di un centro massaggi, è stato arrestato dalle forze dell'ordine, dopo la denuncia di almeno cinque clienti. Tutti erano stati attirati dalla stessa promozione. Il titolare del centro aveva creato una serie di promozioni eccezionali: sconti su trattamenti viso corpo, e sconti mai visti per chi si sottoponeva a massaggi. L'offerta era stata accompagnata da una promozione massiccia sui social e con cartelloni pubblicitari.

