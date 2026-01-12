Centro autismo incontro al Cea | Diamo risposte

Il Centro Autismo organizza un incontro al Cea venerdì 16 alle 21, nella sala Cecchetti della biblioteca comunale. L’evento è un’occasione per discutere delle attività e delle iniziative in corso, offrendo informazioni e risposte alle famiglie coinvolte. Contestualmente, prosegue la raccolta firme a sostegno della proposta di Paolo Ricci, affinché venga portata in consiglio comunale.

Nuovo centro per l'autismo, mentre va avanti la raccolta firme delle famiglie perché passi in consiglio la proposta del Paolo Ricci, il comitato civico Cea organizza un incontro venerdì 16 alle 21 nella sala Cecchetti della biblioteca comunale. Invitati sindaco, assessori e consiglieri comunali. Condurrà la serata Siria Carella (nella foto), cofondatrice di Cea e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, partito che sul tema del centro autismo si è schierato per il no al progetto del Paolo Ricci, su 6mila metri quadrati, chiedendo che la struttura si sviluppasse invece su 3mila metri quadrati.

