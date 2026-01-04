Sulla caduta di un cavo delle luminarie risposte tardive e poco chiare

Dopo più di un mese di attese, sono state fornite le risposte ai dubbi sollevati riguardo alla caduta di un cavo delle luminarie natalizie a Roveleto. La comunicazione, arrivata con tempi più lunghi del previsto, ha cercato di chiarire le circostanze dell’incidente, anche se le spiegazioni fornite risultano ancora poco dettagliate e poco precise.

«Dopo oltre 30 giorni, è finalmente arrivata la risposta ai chiarimenti richiesti in merito alle luminarie natalizie installate a Roveleto. La richiesta, inviata il 14 novembre 2025 e protocollata il giorno successivo, faceva seguito all’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati per la caduta di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

