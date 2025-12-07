Le maschere a Led con luci rosse gialle o blu promettono di ringiovanire la pelle del viso Proposte da centri estetici e farmacie funzionano davvero?

L e maschere a Led, con luci rosse, gialle o blu, promettono di ringiovanire la pelle del viso. Proposte da centri estetici e farmacie, funzionano davvero? Hannibal Lecter con la maschera Skims di Kim Kardashian: la parodia di Anthony Hopkins X Leggi anche › Maschere LED per il viso: è boom di vendite «Per ora non ci sono abbastanza evidenze scientifiche per dire che ostacolino in modo efficace i segni del tempo, e che quindi siano in grado di stimolare la produzione di collagene e aumentare l’elasticità della cute» dichiara Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di Medicina estetica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le maschere a Led, con luci rosse, gialle o blu, promettono di ringiovanire la pelle del viso. Proposte da centri estetici e farmacie, funzionano davvero?

