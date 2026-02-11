Più di cento tavole all' asta per salvare l' archivio di Spazio Fumetto | ci sono anche Zerocalcare Silver e Altan

Più di cento tavole sono all’asta per salvare l’archivio di Wow Spazio Fumetto. Tra i pezzi in vendita ci sono disegni di Zerocalcare, Silver e Altan. L’obiettivo è raccogliere fondi prima che il museo chiuda i battenti, perché da giugno 2025 non avrà più la gestione dello spazio in viale Campania. Il Comune non ha rinnovato la concessione, e il nuovo bando non è stato assegnato. Gli appassionati e i collezionisti si preparano a fare offerte per mantenere viva la memoria del

L'asta programmata per il 27 febbraio a Milano. Intanto la Fondazione che gestiva lo spazio sta cercando un nuovo locale in città Un'asta per salvare l'archivio di Wow Spazio Fumetto, che da giugno 2025 non gestisce più lo spazio in viale Campania dopo la scadenza della concessione comunale e l'impossibilità di partecipare al nuovo bando. Più di cento tavole originali, donate da maestri del fumetto italiano, saranno messe all'asta venerdì 27 febbraio alla sede di Finarte in via dei Bossi 2 e online. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Franco Fossati, che potrà così raccogliere le risorse per salvare l'archivio di oltre 500mila pezzi tra tavole, libri, periodici, manifesti e altro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Spazio Fumetto Asta per salvare l’archivio: “Wow Spazio Fumetto” rimasto senza casa ora pensa alla rinascita Un’asta benefica si avvicina per salvare il museo “Wow Spazio Fumetto”. "Nel nido dei serpenti", il nuovo fumetto di Zerocalcare contro "fascisti ungheresi" e pro-Salis pubblicato da Momo Edizioni a Più Libri, Più Liberi Nel suo nuovo fumetto, Zerocalcare affronta temi politici e sociali, tra critiche ai fascisti ungheresi e posizioni pro-LGBT+. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Spazio Fumetto Argomenti discussi: Finarte sostiene il WOW di Milano con un’asta solidale di fumetti originali; Asta per salvare l’archivio: Wow Spazio Fumetto rimasto senza casa ora pensa alla rinascita; La pittrice delle tavole surrealiste: i banchetti onirici di Ça?la Ulusoy; Rc auto e malasanità: la tabella unica per le macrolesioni. L'inflazione colpisce le tavole delle feste: il Natale è sempre più caro per gli europeiL'inflazione degli ultimi anni e la carenza di alcuni prodotti, come l'olio Evo, hanno fatto lievitare il costo delle vacanze natalizie in tutto il continente. In Italia prezzi più alti del 9% ... it.euronews.com Surgelati sempre più protagonisti delle tavole europeeCresce in Europa la consapevolezza sui benefici legati all’utilizzo dei surgelati: dal valore nutrizionale alla riduzione degli sprechi. Praticità, risparmio di tempo e sostenibilità rendono i cibi ... tgcom24.mediaset.it Sosteniamo WOW Spazio Fumetto Mega asta a fine mese di materiale prezioso. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.