Le emozioni prendono forma sulla tela e raccontano storie di vita e introspezione. È questo il viaggio che propone la retrospettiva ‘Cenere e crisalide: il femminino che rinasce - Opere di Carla Poggi’, che inaugurerà sabato alle 16,30 alla galleria ‘A casa di Paola’ di Forlimpopoli, in via Costa 22. Curata da Paola Gatti e Bruno Raggi, la mostra si inserisce nel ciclo espositivo ‘Profumo di Donna’ e vuole celebrare, a cinque anni dalla sua scomparsa, l’arte di Carla Poggi, una delle figure più originali della scena artistica romagnola degli ultimi trent’anni. Come scrive Rosanna Ricci: "Nel percorso estetico di Carla Poggi gli ambienti domestici, i letti disfatti, le figure immerse in un silenzio assorto diventano vibrazioni interiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Cenere e crisalide’: la mostra di Carla Poggi a Forlimpopoli

