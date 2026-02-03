La Manica Lunga di Palazzo d’Accursio ospita una mostra dedicata a Carla Astolfi, attrice amata del teatro dialettale bolognese. La mostra ripercorre la sua vita attraverso fotografie e ricordi, celebrando il suo legame con la comunità e il ruolo di “Befana” alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Un'occasione per ricordare una figura cara a tanti.

Una mostra allestita nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio celebra Carla Astolfi (1931-2017), attrice simbolo del teatro dialettale bolognese e storica ’Befana’ della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, attraverso un percorso che intreccia fotografia, memoria e affetto popolare. Sarà inaugurata domani alle 18 e rimarrà aperta fino al 23 febbraio. "Carla che sagoma. Ricordando Carla Astolfi" è promosso dalla Fondazione Gli Amici di Luca-Casa dei Risvegli Luca De Nigris con il patrocinio del Comune, il sostegno di Cna e la collaborazione dei partner storici. "Carla Astolfi ha incarnato valori profondamente bolognesi come la solidarietà, l’ironia e il senso di comunità – ricorda Marco Piazza, delegato del Comune alla cultura popolare –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una mostra per la ’Sagoma’ Carla Astolfi

Approfondimenti su Carla Astolfi

Giulia, ultima persona a vedere Annabella Martinelli, riferisce di averla notata nel buio e di averle chiesto tre volte se avesse bisogno di aiuto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carla Astolfi

Argomenti discussi: Luca Guadagnino ha curato una mostra di Luigi Ghirri, perfetta per riscoprire il grande fotografo italiano; Al Museo Diocesano una mostra racconta la passione per l’arte di mons. Pietro Nonis; Glasstress Vicenza: A Selection, visita guidata alla mostra l’1 febbraio con Mario Nanni; 29 gennaio 1996-2026, la mostra fotografica alla Fenice per i trent'anni dall'incendio.

Una mostra per la ’Sagoma’ Carla AstolfiUna mostra allestita nella Manica Lunga di Palazzo d’Accursio celebra Carla Astolfi (1931-2017), attrice simbolo del teatro dialettale bolognese e storica ’Befana’ della Casa dei Risvegli Luca De ... ilrestodelcarlino.it

Gaza, la Palestina, e l’arte che sopravvive in una mostra a BresciaIl museo di Santa Giulia espone opere scampate ai bombardamenti o realizzate in Cisgiordania. Come atti d’amore per una terra che non trova pace ... repubblica.it

#Pubblicità | La mostra “Carla: che sagoma” rende omaggio a Carla Astolfi, attrice simbolo del teatro dialettale bolognese e amatissima Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. L’esposizione presenta le sagome realizzate a partire dalle fotografie di Gi - facebook.com facebook