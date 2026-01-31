Lookman Atletico Madrid affare quasi fatto | le cifre e i dettagli quanto incassa l’Atalanta dalla cessione dell’attaccante
L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid. Le trattative sono ormai in fase conclusiva e tutto fa pensare che l’accordo sia ormai vicino alla firma. L’attaccante lascia Bergamo dopo aver attirato l’interesse dei colchoneros, e i dettagli economici stanno emergendo in queste ore. I tifosi bergamaschi aspettano di conoscere quanto riceveranno dall’affare, mentre il mercato si infiamma con l’ultimo colpo di scena di questa sessione.
Approfondimenti su Lookman AtleticoMadrid
Lookman Inter, ecco l’offerta dell’estate per l’attaccante: bonus quasi impossibili all’Atalanta! Tutti i dettagli
Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan
Abraham torna in Premier League con l’Aston Villa, dopo aver concluso l’accordo con il Besiktas.
Ultime notizie su Lookman AtleticoMadrid
Argomenti discussi: L'Atletico Madrid accelera per l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman: le ultime; Roma, offerta per Sulemana dell'Atalanta: bivio con Lookman tra Atletico Madrid e Fenerbahce; Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Atalanta, incontro con il Fenerbahce per Lookman: può arrivare la chiusura.
Ultim’ora – Svolta Lookman, ora è a un passo dall’Atletico Madrid! Ecco cifre e dettagliArriva una svolta a sorpresa nella telenovela Ademola Lookman (non convocato per il Como). Come riportato da Sky Sport è quasi fatta con l’Atletico Madrid. msn.com
Sky Sport | Lookman può ancora lasciare l’Atalanta: c’è l’accordo!Lookman all'Atletico Madrid - Non è ancora finita la telenovela di mercato attorno a Lookman: l'Atalanta ha l'accordo con l'Atletico Madrid! fantamaster.it
ULTIM’ORA - Svolta Lookman, ora è a un passo dall’Atletico Madrid! Ecco cifre e dettagli https://shorturl.at/tAEzt - facebook.com facebook
Ademola Lookman, Atletico Madrid ile kisisel sartlarda anlasmaya dogru ilerliyor. (Di Marzio) x.com
