Lookman Atletico Madrid affare quasi fatto | le cifre e i dettagli quanto incassa l’Atalanta dalla cessione dell’attaccante

L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid. Le trattative sono ormai in fase conclusiva e tutto fa pensare che l’accordo sia ormai vicino alla firma. L’attaccante lascia Bergamo dopo aver attirato l’interesse dei colchoneros, e i dettagli economici stanno emergendo in queste ore. I tifosi bergamaschi aspettano di conoscere quanto riceveranno dall’affare, mentre il mercato si infiamma con l’ultimo colpo di scena di questa sessione.

