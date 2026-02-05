Camionista muore a 65 anni nel tamponamento a catena fra tir

Una notte tragica sulla A1 tra Firenze e Bagno a Ripoli. Un camion si è scontrato con altri veicoli, causando un tamponamento a catena che ha costato la vita a un uomo di 65 anni. I soccorritori sono arrivati sul posto subito, ma per il conducente non c’era già più niente da fare. La strada è stata chiusa per diverse ore, mentre si cerca di capire cosa abbia provocato l’incidente.

BAGNO A RIPOLI – Notte di sangue e di un lavoro estenuante per i soccorritori lungo il tratto fiorentino dell’autostrada A1, dove un tragico schianto ha spezzato la vita di un uomo di 65 anni. L’allarme è scattato intorno all’1,30 di questa notte nel comune di Bagno a Ripoli, precisamente al chilometro 300 in direzione sud, per un violento tamponamento a catena che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti. Uno scenario drammatico quello che si è parato davanti ai vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, intervenuti massicciamente con una squadra, un polisoccorso e l’autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate sin da subito estremamente complesse e delicate: i vigili hanno dovuto lavorare a lungo, utilizzando proprio l’autogru per riuscire a distanziare il rimorchio dalla cabina di guida rimasta letteralmente schiacciata tra gli altri due camion.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

