De Laurentiis senza filtri | Mi riempie di gioia aver reso felici i tifosi con il campionato e la Supercoppa Italiana Poi attacca il sistema calcio

De Laurentiis: «Mi riempie di gioia aver reso felici i tifosi con il campionato e la Supercoppa Italiana». Le dichiarazioni del presidente del Napoli. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare di diversi temi. Le sue parole dopo la recente vittoria in Supercoppa italiani. MARADONA – « Maradona non si riesce mai ad eguagliare, in lui c'era quello spirito da scugnizzo europeo e da ragazzo di strada che la sa lunga. Ricordo una nottata divertente con lui e sua moglie Claudia, quando io ero ancora a digiuno di Napoli.

